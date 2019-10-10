Van YYÜ'den, Barış Pınarı Harekâtı´na destek

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VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

YYÜ Senatosu'nca yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtıyla ülkemizin geleceği ve teminatı noktasında hayati bir karara imza atan devlet büyüklerimize, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı göğüs gererek gece gündüz yaz kış, dağ, bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdüren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu."



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