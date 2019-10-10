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Tuşba Belediyesinin ‘Mavi Bayraklı Halk Plajı’ sezonu kapattı

İHA

Tuşba Belediyesinin ‘Mavi Bayraklı Halk Plajı’ sezonu kapattı

Van’ın Tuşba Belediyesinin, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’nin tek mavi bayraklı halk plajı olan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı sezonu kapattı.
Her gün yüzlerce insanı temiz ve güvenli ortamda Van Gölü ile buluşturan Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’nda yüzme sezonu kapandı. 15 Haziran’da başlayan plaj hizmetleri, 15 Eylül’de sona erdi. Yaz boyunca Van’ın yanı sıra çevre il ve komşu ülke İran’dan plaja gelen binlerce kişi, Van Gölü’nden istifade etti.
Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, yaz sezonu boyunca Vanlıların sağlıklı ve konforlu koşullarda Van Gölü’nde yüzmeleri için her türlü hizmeti sağladı. 15 Haziran 2019 itibariyle sezon açılışı yapılan Mavi Bayraklı Halk Plajı’nda, 15 Eylül tarihine kadarki üç aylık dönemde günü birlik tatilcilerle dolup taştı. 2019 sezonu boyunca binlerce kişi günü birlik tatil amacıyla tesislerden yararlandı. Halkın plajdan huzur içerisinde istifade edebilmeleri için can güvenliğinin maksimum seviyede tutulan plajda, her hafta göl suyu temizlik oranı ölçümleri yapılarak, göl sahili temizlik ekipleri tarafından temizlendi. Binlerce insan yaz boyunca Van Gölü’nde yüzme keyfini yaşadı.
Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak’ın; deniz suyu analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için sağlanan olanaklar gibi 33 kriterin tümünün yerine getirdiği için Türkiye’de ilk kez denizlerin kıyı şeridinin dışında Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Mollakasım Halk Plajı’na verildiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, her yıl yenilenmesi gereken ‘Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak’ başvurusu üzerine sezon başında Van’a gelen TÜRÇEV ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin ikinci kez Uluslararası Çevre Ödülü Mavi Bayrak’ı takdim ettiklerini söyledi. Turizm sezonu boyunca plajın sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar dolu olduğunu söyleyen Başkan Akman, “Verdiğimiz hizmetin kalitesi gören vatandaşlarımız buraya tekrar tekrar geldi. Talep beklendiğimizden çok fazla oldu” şeklinde konuştu.

VAN

10 Ekim 2019 Perşembe

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