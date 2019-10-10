Başkan Şeylan’dan Tümgeneral İlbaş’a ziyaret

– Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Şeylan; bölgede terörle mücadele başta olmak üzere, asayiş ve güvenlik faaliyetlerinin başarıyla sürdürülmesinde göstermiş oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da, Başkan Şeylan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

VAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

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