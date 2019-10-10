Erciş’teki öğrenciler ilk kez sinemayla buluştu

Van’ın Erciş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Erciş Kaymakamlığı işbirliğiyle okullarda sinema kültürü ile tanışmamış çocuklara ulaşmak adına gezen sinema gösterimi düzenlendi.

Vanyolu Caddesi’nde bulunan Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu bahçesine kurulan gezici tır içinde gösterime sunulan ‘Rafadan Tayfa’ isimli animasyon filmini öğretmenleri nezaretinde izleyen minikler, hallerinden oldukça memnun kaldılar. İlçe merkezine uzak kesimlerde eğitim gören öğrencilerin araçlarla okullarından alınarak şehir merkezine getirildiğini belirten Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 5 gün sürecek etkinlikteki hedeflerinin 5 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile birlikte 611 yaş arası öğrencilerle birlikte gezen sinemada film izleyen Mehmetbeyoğlu, “Erciş’in güzel evlatlarına sinema hizmetlerini tekrar sunmak istemiştik. İnşallah 5 bine kadar evladımız sinema ile tanışıp sinema hizmetlerinden faydalanılacak. Kültürün, sanatın ne kadar değerli olduğunu Erciş’in kadim tarihine bakıldığında hep birlikte görmekteyiz. Çocukların gözlerine baktığımızda ise o samimiyeti, mutluluğu görüyoruz ve daha çok çalışmamız gerektiğine de inanıyorum. İnşallah, bundan sonraki dönemde Erciş’te daha güzel işler yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum’’ dedi.

Öğrenciler ise, ilk defa sinemaya geldiklerini, çok beğendiklerini ve içeride şarkılar söyleyerek çeşitli oyunlar oynayıp etkinlikler yaptıktan sonra film izlediklerini belirttiler.

Sanat İçin Yola Çık Derneği Yetkilisi Erol Özen ise, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yola çıktıklarını belirterek, “2018 yılı içinde 21 il, 110 ilçede yaklaşık 75 bin çocuğa ulaştık. Özellikle Türkiye’de sinema salonu olmayan bölgelere giderek öğrencileri ilk defa sinema ile buluşturuyoruz. Yeni sezonumuzda hedefimizi 100 bin öğrenciye çıkartmaktır’’ şeklinde konuştu.

VAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

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