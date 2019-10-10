Kaymakam Meral Uçar Arpa, Ertürk ailesine sahip çıktı

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Seyrantepe Mahallesi’nde yaşayan Ertürk ailesine sahip çıktı.

Seyrantepe Mahallesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi Sayide Ertürk ve 3 çocuğuna Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa sahip çıktı. Aileyi ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Kaymakam Uçar Arpa, “İlçemizdeki tüm yardıma muhtaç ailelerimizin devlet olarak bugüne kadar hep yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Maddi açıdan oldukça zayıf olan Sayide Ertürk dul ve üç çocuğu ile yaşıyor. Resmi nikâhı olmadığı için dul maaşı da alamıyor. İki kız çocuğu üniversiteye hazırlanıyor ve hiçbir gelirleri yok. Tuşba Kaymakamlığı olarak ailemizi ziyaret ettik, sorunları yerinde tespit edip çözüme yönelik adımları hızlandırmak istedik. İmkânlarımız dâhilinde ailemizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık” dedi.

VAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

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