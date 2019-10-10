Başkan Aslan’dan Eldemir’e ziyaret

Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.

Gani Aslan, beraberindeki Van Beşiktaş Futbol Okulu Sorumlusu Sinan Tosun ile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürlüğünce, Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ve DAKA'nın desteği ile yürütülen ve koordinatörlüğünü İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir tarafından yapılan “Çocuk ve Gençlik Kampüsü” projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

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