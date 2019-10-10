Milli atletten Başkan Ensari’ye ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Dağ Koşusu Şampiyonasında ikincilik elde ederek milli takıma seçilen Mahsum Değer, Van'ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi makamında ziyaret etti.

TAF tarafından 21 Eylül 2019 tarihinde Kocaeli'nde düzenlenen şampiyonada 20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Mahsum Değer, ikincilik elde ederek milli takıma seçilmişti. Yakalanan başarının ardından ayağının tozuyla Atletizm Milli Takım Antrenörü Hüseyin Esen ile birlikte doğup büyüdüğü yer olan Çaldıran’da akrabası olan Belediye Başkanı Ensari’yi ziyaret eden Değer, “Aldığım başarıda ülkemi ve ilimi en güzel şekilde temsil ederek, bayrağımızı göndere çekmektir. Doğup büyüdüğüm ilçem Çaldıran’da belediye başkanı amcamı ziyaret ettim. İlçemizde yapılacak spor kompleksleriyle buradaki gençler yeteneklerini geliştirme olanağı bulacaklar. Belediye Başkanımız Şefik Ensari, her türlü maddi ve manevi desteklerini sunacaklarını ifade ettiler. Böyle bir desteğin arkamda var oluşu, gücüme güç katacaktır. İnşallah bu desteklerin karşılığını alacağım madalyalarla kendisini tekrar ziyaret etme fırsatını bulacağım” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, şampiyonada Türkiye ikincisi olan Mahsum Değer’e başarılar dileyerek, “Kardeşim büyük başarı elde ederek, 15 Kasım 2019 tarihinde Arjantin’de yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecektir. Mili sporcumuzun Çaldıranlı olması, ilçemizde milli bir sporcunun çıkması bizleri onure etti. Arjantin’de katılacağı yarışmada da başarıyı elde ederek büyük ödülle dönmesini ümit ediyorum. Milli sporcumuzun başarı elde etmesi için Çaldıran Belediyesi olarak maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazırız. Destek bizden başarıyı milli sporcumuzdan bekliyoruz. Sporcumuza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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