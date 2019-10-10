AK Parti İlçe Başkanı Kuncu'dan Kaymakam Çeçen’e ziyaret

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Çatak İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen’i makamında ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığına yeni atanan Ahmet Ardan Kuncu, AK Parti Çatak Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Bozdemir ile birlikte ilçeye yeni atanan Ekrem Çeçen’i makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen görüşme sonrasında Kaymakam Çeçen, AK Parti İlçe Başkanı Kuncu’ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtip, yeni görevinde başarılar diledi.

VAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

GÜNEŞ 06:03

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:44

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.