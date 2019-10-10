Erciş’teki otizmli çocuklar için özel sınıf

Van’ın Erciş ilçesinde Tohum Otizm Vakfı tarafından Garanti Yatırım işbirliğiyle otizmli çocuklara yönelik yaptırılan özel bir sınıf hizmete açıldı.

Sahil Kent Mahallesi Reşit Çelik İlkokulunda hizmete açılan otizm sınıfı, okulda bulunan 5 öğrenciye hizmet verecek. Törende bir konuşma yapan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, otizmin günümüzde bilinen tek tedavisinin erken tanı ve sürekli yoğun eğitim olduğunu belirterek, “Geliştirdiğimiz projelerle tüm kurum ve kuruluşları seferber ederek bu özel çocuklarımıza mümkün olduğunca erken tanı konulması, özel eğitim imkanlarının sağlanması, topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırması hedefiyle çaba sarf ediyoruz. Garanti Yatırımın donattığı 109. sınıfımızı bugün Erciş’te açmaktan mutluluk duyuyoruz. Vakfımız son 16 yılda 454 bin otizmli çocuğun ve ailenin hayatına dokunabilmenin mutluluğunu yaşamaktadır’’ dedi.

Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ise, ellerinden geldiğince gerek bireyler, gerekse kurum çalışanları olarak bir şeyler yapmak istediklerini belirterek, “Gittiğimiz yerlere sadece kurumumuzun desteği değil, bizim kişisel kardeşlerimize küçük evlatlarımızla destek köprüsü kurmak istedik’’ ifadelerinde bulundu.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise, otizmli çocuklara yapılan hizmetlerin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bizim çocuklar, çok özel çocuklardır. Topluma entegrasyonun sağlanması için eğitimin ne kadar kıymetli ve değeli olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok şükür ki Erciş’te de bu önemli organizasyonda buluşmak bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hizmetleriniz ve emekleriniz için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Güneş açtı sizler geldiniz Erciş’e, sağ olunuz var olunuz’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Kaymakam Mehmetbeyoğlu ile Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’ye vakıf yöneticileri tarafından plaket takdim edildi. Ardından, otizm sınıfının kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Ayrıca bankanın Erciş Şubesi çalışanları tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Davetlilere daha sonra okulun öğretmenleri tarafından hazırlanan yemek ikram edildi.

Programa, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, Garanti Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Seda Kocabalkan, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Garanti Yatırım Kurumsal İletişim Pazarlama Yöneticisi Gökşen Yavuz Koç, bankanın Erciş’teki şube personeli ile çok sayıda davetli katıldı.

VAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:42

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