Erciş'te otizmli çocuklar için özel sınıf

VAN'ın Erciş ilçesinde, ailelerinin başvurusu üzerine, otizmli çocuklar için 2 öğretmenin görev yapacağı 4 kişilik özel sınıf açıldı.

Tohum Otizm Vakfı'nca Erciş ilçesinin Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Reşit Çelik İlkokulu'nda otizm sınıfı açıldı. Ailelerin Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine açılan sınıfta öğrencilere görsel hafıza, sportif, fiziksel, beslenme ve akademik eğitimleri veriliyor. Otizmli çocuklar geri kalan zamanlarında ise oyun oynayarak eğlendiriliyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli kentlerinde otizmli çocuklar için 108 sınıf hizmete açan Tohum Otizm Vakfı, 109'uncu sınıfı da Erciş ilçesinde açtı. Açılışa Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Betül Selcen Özer, eğitimciler ve otizmli çocukların aileleri katıldı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, ilçede otizmli çocuklar için özel sınıf açan Tohum Otizm Vakfı yetkililerine teşekkür etti. Mehmetbeyoğlu,"Otizmli çocuklar çok özel çocuklardır. Çok şükür Erciş´te de böyle bir açılışı yapmak beni çok mutlu etti. Erciş´imiz 200 bin nüfuslu, 55 bin öğrencisi olan çok büyük bir şehir. İlçemizin en büyük çıkışı son dönemlerde milli eğitim ile yaptığımız başarılardır. Erciş, başta valimiz, milletvekillerimiz, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve arkadaşların destekleri ile birlikte bölgede yükselen bir yıldız haline geldi" dedi.

Program, plaket takdimi ve otizmli çocuklara hediyelerin verilmesiyle son buldu.



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