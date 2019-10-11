Yaralı Puhu tedavi altına alındı

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Van merkez Tuşba ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.

Tuşba ilçesi Kömürcüler Sitesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Puhu (Bubo bubo), Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

VAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:43

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AKŞAM 17:43

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