Tedavileri tamamlanan 12 keklik doğaya bırakıldı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 12 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.

Van Gölü havzasında avcıların hedefi olan ve doğada yaralı bulunduktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen kuşlar, doğaya salındı. Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan merkezde, özellikle avcıların hedefi haline gelen veya doğa koşulları nedeniyle yaralanan ya da hastalanan hayvanlar tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 12 Kınalı Keklik, tedavi ve bakımlarının ardından yeniden özgürlüklerine kavuşturuldular.

VAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:43

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.