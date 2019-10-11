Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı

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Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir aracın motor kısmına sıkışan kediyi ve kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtardı.

Şerefiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, burada sıkıştı. Araçta kedi sesi geldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun bir uğraşın ardından motor kısmında sıkışan kediyi kurtardı.

Ayrıca Muradiye ilçesi Görecek Mahallesi’nde yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Muradiye İtfaiye Grup

Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

VAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:43

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