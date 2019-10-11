Van’da zimmet suçu işleyen memur işten çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van’da zimmet suçu işleyen memur işten çıkarıldı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bir memurun zimmet suçu işlediği gerekçesiyle işine son verildi.

Van’da zimmet suçu işleyen memur işten çıkarıldı

Van Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bir memurun zimmet suçu işlediği gerekçesiyle işine son verildi.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar ve yapılan teknik takip sonucu Büyükşehir Belediyesinde görevli memur Ş.K.’nin uzun süredir hesabına para aktardığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan tespitin ardından adli yönden işlem yapılması amacıyla cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hakkında yapılan idari soruşturma sonucunda
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan Memur Yüksek Disiplin Kurulu, Ş.K.’nin devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verdi” denildi.
Bu tür davranışların asla kabul edilemez olduğunu kaydeden Vali Bilmez ise, görevi ve sıfatı ne olursa olsun halkın malı olan belediyenin kaynaklarını kendi kişisel menfaatleri için kullananlar hakkında yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.

VAN

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 04:43
  • GÜNEŞ 06:04
  • ÖĞLE 11:58
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muradiye’de öğrencilere yönelik “biyolojik çeşitlilik’’ eğitimleri
YEREL HABERLER Muradiye’de öğrencilere yönelik “biyolojik ...
Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi ...
Başkan Sabırlı’dan ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’dan ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ mesajı
Tedavileri tamamlanan 12 keklik doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavileri tamamlanan 12 keklik doğaya bırakıldı
Yaralı Puhu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Puhu tedavi altına alındı
VASKİ ekibinden kanalizasyon çalışması
YEREL HABERLER VASKİ ekibinden kanalizasyon çalışması
Van YYÜ'de ‘Erasmus Günü’ etkinlikleri
YEREL HABERLER Van YYÜ'de ‘Erasmus Günü’ etkinlikleri
Edremit Gençlik Kurulu ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Edremit Gençlik Kurulu ilk toplantısını yaptı
Edremit’te kuru ve tehlike arz eden ağaçlar budanıyor
YEREL HABERLER Edremit’te kuru ve tehlike arz eden ağaçlar budanıyor
Van'da 10 bin metrekarelik modern hayvan barınağı
YEREL HABERLER Van'da 10 bin metrekarelik modern hayvan barınağı
Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Erciş'te otizmli çocuklar için özel sınıf
YEREL HABERLER Erciş'te otizmli çocuklar için özel sınıf
Erciş’teki otizmli çocuklar için özel sınıf
YEREL HABERLER Erciş’teki otizmli çocuklar için özel sınıf
Gürpınar’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek
YEREL HABERLER Gürpınar’da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek
AK Parti İlçe Başkanı Kuncu'dan Kaymakam Çeçen’e ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Kuncu'dan Kaymakam Çeçen’e ...
MHP’den ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER MHP’den ‘Barış Pınarı Harekatı'na destek
Milli atletten Başkan Ensari’ye ziyaret
YEREL HABERLER Milli atletten Başkan Ensari’ye ziyaret
Başkan Aslan’dan Eldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Eldemir’e ziyaret
Erciş'te çocuklar sinema TIR'ında film izledi
YEREL HABERLER Erciş'te çocuklar sinema TIR'ında film izledi
Kaymakam Meral Uçar Arpa, Ertürk ailesine sahip çıktı
YEREL HABERLER Kaymakam Meral Uçar Arpa, Ertürk ailesine sahip çıktı
Gürpınar’da parke çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Gürpınar’da parke çalışmaları devam ediyor
HDP'li Ertan'a 30 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER HDP'li Ertan'a 30 yıl hapis istemi
Erciş’teki öğrenciler ilk kez sinemayla buluştu
YEREL HABERLER Erciş’teki öğrenciler ilk kez sinemayla buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X