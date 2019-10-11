Kırgız Türkeri’nden Mehmetçiğe dualarla destek oldu

Van’ın Erciş ilçesinde ikamet eden Kırgız Türkleri, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı için ‘Fetih’ süresini okuyup dua ettiler.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda başlattığı terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde ikamet eden Kırgız Türkleri, Cuma namazı çıkışı “Her daim olduğu gibi Kahraman Türk ordusunun yanındayız” pankartı açarak ‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik için köy imamı tarafından ‘Fetih’ süresi okunarak dualar edildi.
VAN
11 Ekim 2019 Cuma
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