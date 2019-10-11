Van Büyükşehir Belediyesinden 6 vatandaşa tekerlekli sandalye

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla 6 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığınca yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi 6 vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi. 5’i çocuk 1’i yetişkin olan vatandaşlar, tekerlekli sandalyelerini Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın’dan teslim aldı.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan vatandaşlar, her zaman engellilerin yanında olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür ederek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Sosyal belediyecilik kapsamında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sosyal

Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanı Erkan Akın ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana engelli vatandaşlarımıza birçok konuda yardımda bulunduk. Bugün de tespit ve müracaatları değerlendirilen 6 vatandaşımıza tekerlekli sandalye hediye ettik. Hepsine hayırlı olsun. Onların mutluluğunu paylaşmak, dualarını almak bizim için en büyük mükafattır. Özel vatandaşlarımıza olan hassasiyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Onlarla birlikte engelleri aşacağız” dedi.

VAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:43

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