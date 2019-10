The Rest Coffee Kur’an kursu öğrencilerini ağırladı

Van’da The Rest Coffee, Erciş’teki Kur’an kursu öğrencilerini ağırladı.

Kafede düzenlenen kahvaltıda Kur’an kursu öğrencilerini ağırlayan The Rest Coffee, öğrencilere Van Kahvaltısının lezzetlerini tattırdı. 4 belletmen nezaretinde 55 Kur’an kursu öğrenciyi misafir ettiklerini ifade eden işletme sahibi Cüneyt Uysal, “Erciş ilçemizin Kur’an kursunda eğitim gören ilim talebelerimize hem kahvaltımızın güzel lezzetlerini tattırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Ben bu anlamda davetimize icabet eden hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ekip sorumlusu Necmi Kıncak ise sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin ayda bir farklı yerleri görme imkanı bulduğunu dile getirerek, “Bizler sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerimizi ilimizin ve ilçemizin tarihi yerlerini, medreselerini gezdirerek geçmişi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamakla birlikte ufuklarının açılmasına imkan sağlıyoruz. Bu günde The Rest Coffee öğrencilerimizi ağırladı. Güzel bir kahvaltı eşliğinde bir araya gelmemize vesile oldu. Ben bu anlamda bizleri en güzel şekilde ağırlamalarından dolayı işletme sahibi Cüneyt Uysal ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kur’an kursu öğrencileri ise güzel vakit geçirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

