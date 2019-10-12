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Başkan Say'dan Kavurma Mahallesi’ne (Memur-Sen) yatırım müjdesi

İHA

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bir araya geldiği Kavurma Mahallesi (MemurSen) sakinlerine bazı yatırımların müjdesini verdi.

Başkan Say'dan Kavurma Mahallesi’ne (Memur-Sen) yatırım müjdesi

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bir araya geldiği Kavurma Mahallesi (MemurSen) sakinlerine bazı yatırımların müjdesini verdi.
Mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü noktasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İsmail Say, 2’nci toplantısını Kavurma Mahallesi’nde yaptı. Başkan Say, mahallelerdeki sorunların çözümü için bizzat yerinde dinleyerek, insan odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MemurSen Aile Destek Merkezi (ADEM) Taziye Evi’nde gerçekleştirilen programda, vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Say, mahalle sakinlerine bir çok konuda da müjdeler verdi. Sözlerine muhtarlık yerinin yapımı ile ilgili ilk müjdeyi vermekle başlayan Başkan Say, ikinci toplantıdan önce muhtarlığa yakışır bir yer yapacaklarını söyledi. TOKİ sorunları konusunda da mahalle sakinlerinin belirleyecekleri bir heyeti TOKİ Başkanı ile görüştüreceğinin sözünü veren Başkan Say, sokak hayvanları ile ilgili de Van Büyükşehir Belediyesi ile diyalog halinde olduklarını ve o sorunu çözmek üzere olduklarını kaydetti.

“Memursen’e çarşı yapacağız”
Konuşmalarını başlıklar halinde cevaplayarak sürdüren Başkan Say, yetiştirebilmeleri durumunda en geç 6 ay içerisinde mevsim şartlarının da el vermesi durumunda bugün vermiş olduğu müjdenin başlangıcını yapmış olacaklarını vurguladı. Başkan Say, “Biz buraya bir çarşı yapacağız. Çarşıyı da nüfus yoğunluğu ve ihtiyacı göre metrekaresini, yerini ve nerede yapılacağı konusunda gerekli çalışmayı yaparak başlayacağız. Bu konuda imar müdürlüğümüz gerekli çalışmasını yapacak. Biz de muhtarlığımız üzerinde sizlere bilgi vereceğiz” dedi.

“Vadi konusu Ankara’da çözülmesi gereken bir husus”
Vadi konusunun da DSİ’yi ilgilendiren bir husus olduğunu dolayısıyla Ankara’da çözülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Say, “Bu konuda biz belediye olarak görevli ve yetkili değiliz. Ancak bu sorunu dile getirmek üzere notlarımızı almıştık ve ilçe geneli yaptığımız toplantı sonrası iletişime de geçtik. Bu konu ile alakalı iki tane sorun var. Birincisi vadinin ıslahı, ikincisi de o vadiden gelecek suların bir yere deşarjıdır, bu sularında deşarj olabileceği bir durum yok maalesef. Çünkü önünde koca koca evler, Şamran Kanalı ve en önemlisi de İpekyolu (anayol) bulunmaktadır. Bu da ancak Bakanlık tarafından çözülmesi gereken bir konu. Ama bunun dışında belediyemize düşen ne husus var ise el atacağız. Bu konuyu da raporlayıp bakanlığa ileteceğiz. Bu konuyu da zorlayacağız” ifadelerini kullandı.

“2020’de Edremit’te altyapısı olmayan mahalle kalmayacak”
MemurSen TOKİ’yi mahrumiyet bölgesi olarak görmediklerini, kimsenin de karamsar olmasını istemeyen Başkan Say, burada not aldığı 2025 kalemden 1015’inin adımlarını atmış halde ikinci toplantıda karşılarında olacaklarını ifade etti. Mahalle kaynaşmasının da önemine değinen Başkan Say, bu konuda kendisinin de içinde yer alacağı komisyonda üzerine düşeni yerine getireceğini kaydetti. Kendilerine bağlı birçok konunun aynı zamanda kurumları ilgilendirdiğini de dile getiren Başkan Say, “Yol konusunda da yolun altyapısı yok. Altyapısı VASKİ tarafından yapılacak ki biz asfalt dökelim. Şuanda fiilen kullanılan asfalt yol, imarda yol değil. Biz diğer yolu açtık. Ama bu yola asfalt dökebilmemiz için altyapısının olması gerekiyor. Geçici olarak burayı stabilize ile iyileştiririz. Ama kalıcı hale gelmesi için de altyapı sürecinin hızlanması gerekiyor. Yeri gelmişten değinmek istiyorum. Edremit’te altyapısı olmayan mahallelere de buradan müjdesini vereyim. Bizim girişimlerimiz sonucu VASKİ’den çıktı İller Bankası’ndan da geçti ve ihale aşamasına geldi. Bu ay ihalesi de yapılacak inşallah. 2020’de de Edremit’te altyapısı olmayan mahallemiz kalmayacak. Bunun müjdesini de buradan vereyim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“2020’de 18’nci madde ve çevre yolu kağıt üzerinde bitmiş olacak”
Bir önemli hususunda TOKİ’den hastaneye yol hususu olduğunu ve bunun da gündemlerinde olduğunu dile getiren Başkan Say, “Bununla ilgili şunu beklemekteyiz. Malumunuz bu bölgede çevre yolunun kenarında 18 uygulanan bir bölge. 18 ve çevre yolu netleşir netleşmez, burasını inşallah hem İpekyoluna hem de bölge hastanesine açacak yolu büyükşehir ile görüşerek değerlendirdik. Yaptığımız toplantıda bununla ilgili not almıştım. 2020’de 18’nci madde ve çevre yolu yıl başına kadar kağıt üzerinde bitecek. Bittikten sonra karayolları başladığı an bizde onlarla birlikte sürece start vereceğiz” dedi.

“Tüm okullarımız için bir bütçe ayırıp ilçe MEB’e teslim ettik”
TOKİ’lerin çevre düzenlemesi, her etaba kamelya, ulaşım, sağlık ocağı gibi konularda da çeşitli müjdeler veren Başkan Say, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Kendinizi diğer TOKİ’lerle kıyaslamayın, 2020 de birkaç sorunu 2021 de birkaç sorunu 2022 de birkaç sorunu çözerek, burası da diğer TOKİ’lerden aşağı kalmayacak ve daha güzel olacak. Hoşunuza gitsin diye söylemiyorum bu konuda kararlıyız. İnşallah MemurSen TOKİ’yi hak ettiği yere getireceğiz. Diğer önemli bir husus ise; mümkün olabildiğince elimizden geline yapıyoruz. Kendi görevimiz olan konulara hemen el atıyoruz. Doğalgaz gibi diğer kurumları ilgilendiren konularda da ilgili kurumlarla iletişime geçiyoruz. Biz Edremit sınırları içerisindeki bütün okullarımız için bir bütçe ayırdık ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze verdik. Vereceğiz demiyorum, verdik. Bunu okullarımızdaki öğretmenlerimiz müdürlerimiz gidip milli eğitimden talep etsin. Bunun dışında duvar ve imalat gerektiren kısımlarda da aciliyet hususunda el atacağız. Çünkü ilçemizde 71 adet okulumuz var, bütçe ve zaman itibari ile yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştireceğiz. Aciliyet sırasına göre öncelik verip gerekli çalışmaları yürüteceğiz.”

VAN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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