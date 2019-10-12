Kaymakam Mehmetbeyoğlu’nun okul ziyaretleri

Van’ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ile Tekler Üzümlü Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

20192020 eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte okulları ziyaret ederek eğitimöğretim çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ile Tekler Üzümlü Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaretinde okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından karşılanan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Çeşitli sorular sorarak, öğrencilerin bilgi birikimlerini ölçen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, daha sonra öğretmenlerle toplantı yaptı. Toplantıda okuldaki eğitimöğretim çalışmaları hakkında bilgiler alan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, öğrencilerin eğitim seviyesinin arttırılması için öğretmenlere büyük görevler düştüğünü, öğretmenlerin de bu görevlerini büyük bir azimle yerine getireceklerine inancının tam olduğunu belirtti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Tekler İlkokulu ile Tekler Üzümlü Ortaokulu’nu ziyaretine Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Evren Kaptan, Erciş Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hikmetullah Yiğit de eşlik etti.

VAN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

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