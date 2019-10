Van’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi

Van’da '713 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 'Amatör Spor Haftası' programı düzenlenen bir dizi etkinlikle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinliklerinin kapanış töreni Van Valiliği önünden Kent Meydanına kadar düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ramazan Kıvanç, kurum amirleri, sporcu ve aileleri katıldı. Etkinliğin sonunda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, her meslekle uğraşan kişilerin mutlaka sporla ilgilenmesi gerektiğini ifade ederek, “Hem valilik hem belediye olarak daha çok amatörle ilgilenen insanlarımıza her türlü imkanı seferber etmeye çalışacağız. Yeni dönemde de Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı olarak aktif olmaya çalışacağız. Bu amatör sporla ilgilenen çocukların, gençlerin aynı zamanda derslerini ve kitap okumayı ihmal etmemelerini istiyoruz. Hepsini bir arada yürüttükleri zaman hayatta daha başarılı olduklarını şahit olmuş biriyim. Onun için bugün bu etkinlikte görev alan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, gençlerimizi yalnız bırakmayan kamu kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bütün hayallerinin gerçekleşmesi dileğiyle spor haftasının gençlerimize, çocuklarımıza ve sporla ilgilenen herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise 7’den 70’e bütün insanlara spor bilincini aşılamak, spor geleneği, spor kültürünü oluşturmak ve bu anlamda sportif branşlarımızın tanıtımını yapmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirerek, “Bugün burada sadece amatör spor haftası programı kapsamında değil, İpekyolu Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğümüzün başlattığı 10 branşın tanıtımına yönelik bugün buradayız. Amatör olunmadan yıldız ya da profesyonel olunmayacağını bilmeniz gerektiğini sizlere hatırlatmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğimizin hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç da, “Vatandaşlarımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını kazanması, spor yapmaya özendirilmesi ve yetenek taramaları yaparak spora yönlendirilmesi gereken başarılı çocuklarımızın tespit edilmesi amacıyla düzenlenen amatör spor haftasının sporun hayatımızda ne kadar önemli bir yer tutuğu açısından çok değerli buluyorum. Bizlere ve ilimizin yönetiminde söz sahibi olan bütün büyüklerimize düşen görev, gençlerimizi spora yönlendirmek için her türlü desteğin ve imkanın sunulmasıdır. Ben bu anlamda spor haftasının tüm gençlerimize, ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceye giren sporculara plaket takdimi ile devam eden etkinlikler, ‘3x3 Sokak Basketbolu’ ile ‘Evimin Sultanları Projesi’nin tanıtılması ve sporcuların mini gösterileri ile sona erdi.

