Edremit Esentepe’de hummalı çalışma Doğalgaz kazısının yapıldığı yollar onarılarak tazyikli su ile yıkanıyor

Van merkez Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Esentepe Mahallesi’nde (Kiracılar TOKİ) doğalgaz kazısı sonrası onarılan yollar tazyikli su ile yıkanıyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın girişimleri sonucu geçtiğimiz aylarda Esentepe Mahallesi’nin doğalgaz kullanımıma geçmesi için Van AKSA Doğalgaz A.Ş. tarafından çalışmalar başlatılmıştı. Yapılan kazılar sonrası Başkan İsmail Say’ın talimatıyla, ilgili birimler mahalleye yoğunlaşarak, yollarda iyileştirme çalışmaları yaparken, onarılan yollarda kalan hafriyatın kaldırılması ve yıkanması için ise Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hafriyat alımı ve basınçlı su ile yıkama işlemine etap etap başlayarak giden ekipler, konutların önlerinde biriken toz toprağı da alarak yolları biriken çamurdan da arındırıyor. Belirlenen program çerçevesinde ilçe genelinin her köşesinde yolların süpürülmesi, çöplerin toplanması ve konteynerlerin dezenfekte edilmesi başta olmak üzere genel temizlik faaliyetlerini ‘24 saat kesintisiz hizmet’ anlayışıyla sürdüren Edremit Belediyesi, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde de yıkama işlemini yer yer devam ettiriyor.

VAN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

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