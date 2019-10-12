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Sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya ...

İHA

Sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya götürüldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü, sokakta çalışan ve proje bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katılan 50 çocuk, sinemaya götürüldü.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürlüğünce yürütücülüğü gerçekleştirilen Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Doğu Anadolu kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi bünyesinde kurulan MOBİL ekipçe sokakta mendil ve su satan, tartıcılık ile cam silme gibi işlerde çalışan çocuklardan proje bünyesinde açılan çeşitli sosyal, sanatsal, kültürel, sportif gibi kurslara düzenli olarak katılımları gerçekleştirilen çocukların 50'sine yönelik sinema etkinliği düzenlendi. Proje bünyesinde görev yapan meslek elemanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara içecek ve mısır da ikram edildi. Etkinlik ile ilgili konuşan İl Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Cahit Eldemir, Van'da yaşayan bütün çocuklara yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Dezavantajlı grupları biraz daha önemsediklerini ifade eden Eldemir, bu kapsamda sokakta risk altında çalışan çocuklara yönelik onları hem sokağın risklerine karşı korumak hem de bu çocukların eğitimlerine devam etmelerini sağlayıp sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak için Çocuk ve Gençlik Kampüsü adı altında bir projeyle sahaya indiklerini ve bu projeyle birçok çocuğa ve ailelerine ulaştıklarını ifade etti.

VAN

12 Ekim 2019 Cumartesi

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