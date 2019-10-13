Düğün konvoyunda kaza: 20 yaralı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Erciş ilçesinde bir düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ErcişVan karayolu Ebubekir Çiftçi Parkı önünde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan Ayhan G. yönetimindeki 27 BH 202 plakalı minibüs ile Reis B. yönetimindeki 65 ND 662 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5’i çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayhan G., Reis B., Muhammet C., aynı aileden Fesih, Ali, Nurcan, Nazlıcan, Yıldız, Güler, İbrahim, İmran, Hacer, Zühre, Hatice, Emirhan, Esin, Fatma Ç. ile Tuncer Y., Hanifi K. ve Serhat Ç. hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

VAN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:44

GÜNEŞ 06:05

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:41

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.