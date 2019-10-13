Van’da rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

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-VAN'da, rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek suçlarından haklarında soruşturma açılan 24 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kamu kurumlarında çalışan personelin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliği tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek suçlarını işledikleri tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Van Büyükşehir Belediyesi´nde 2, VASKİ 1, SGK İl Müdürlüğünde 1 olmak üzere 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yolsuzlukla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" denildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.



VAN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:45

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AKŞAM 17:40

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