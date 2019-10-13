Başkan Ermiş’ten ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Başkanı İrfan Ermiş, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınar Harekatı’na destek verdi.

Açıklamalarda bulunan İrfan Ermiş; sınırlarımızın güvenliği, mazlum Suriye halkının refahı ve geleceği için yürütülen harekatın haklı bir hareket olduğunu söyleyerek, “PKK/PYD/YPG terör örgütleri yıllardır Türkiye’de birçok katliam yapmış. Bunlar Avrupa ve diğer ülkelerin bir maşasıdır. Bunların tek hedefi Türkiye’dir. Barış Pınarı Hareketi Kürtler için değildir. Hedef terördür. 40 yıldır bu terör belasını çeken Türkiye’nin haklı bir harekatıdır. Bu konuda geç bile kalınmıştır. Bu millet, terörü bitirme hareketini destekliyor” dedi.

VAN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:45

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