Gürpınar’da kafes avcısı jandarmaya takıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 2 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Gürpınar Kirkgecit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kırgeçit bölgesinde yaptığı çalışmalarda bir kamyonete arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 2 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Kafes ve kekliklere el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Kirkgecit Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına çok teşekkür teşekkürler ettiler.

VAN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:46

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