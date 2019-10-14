Van’da rüşvet şüphelileri adliyeye sevk edildi

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– Van'da ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Van’da yürütülen adli soruşturma kapsamında ‘rüşvet almak, rüşvet vermek ve aracılık etmek’ suçlarını işledikleri tespit edilen 20 şüpheliye yönelik önceki gün operasyon düzenlenmişti. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda; Van Büyükşehir Belediyesinden 2, Van Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünden (VASKİ) 1, SGK İl Müdürlüğünden 1 olmak üzere 4 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

VAN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:46

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:38

YATSI 18:54

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