Saray’dan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Van’ın Saray ilçesinde sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih Suresi' okunup dualar edildi.

TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'ın Saray ilçesinde tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu, ardından da operasyona katılan askerler için dualar edildi.

Sabah namazına Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve İlçe Müftüsü Selman Coşkun da katıldı.

VAN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:46

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