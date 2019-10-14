VANMEK kayıtları başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin iki yıldır devam eden Van Meslek Edindirme Kursları (VANMEK) için kayıt dönemi başladı.

Kadın ve gençlere destek ve istihdam sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2 yıl önce başlatılan VANMEK, 20192020 kurs kayıtları başladı. 2 yılda yaklaşık bin 500 kişiye eğitim veren VANMEK, bu yıl da ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerden yararlanmak isteyen Vanlılarla buluşmaya hazırlanıyor. Kadın Aile Merkezi ve Hacıbekir Kültür Merkezinde yapılacak olan kurslarla kadın, çocuk ve gençlere tecrübeli öğreticiler tarafından el sanatları, dikiş, nakış, ahşap boyama, aşçılık, müzik, resim, seramik, ebru, tezhip, takı, halk oyunları, okuma yazma, Kur'anı Kerim, fitness ve diyetisyen hizmeti verilecek.

Hafta içi her gün olacak kurslara kayıtlar başlarken, başvuruların kimlik fotokopileriyle birlikte şahsi olarak yapılacağı belirtildi.

VAN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:46

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