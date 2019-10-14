Kaçak avcılar, suçüstü yakalandı

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VAN'ın Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılık yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. İdari para cezası uygulanan avcıların vurduğu 9 keklik ile 2 av tüfeğine el konuldu.

Bahçesaral ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarında bazı şahısların kaçak avcılık yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı takip sonucu, kaçak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalanırken, öldürdükleri 9 keklik ve 2 av tüfeğine de el konuldu. Haklarında yasal işlem başlatılan kaçak avcılara, idari para cezası uygulanırken, ölü ele geçirilen keklikler ise Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



VAN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:46

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