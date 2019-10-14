Kaçak avcılar, suçüstü yakalandı

VAN'ın Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılık yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. İdari para cezası uygulanan avcıların vurduğu 9 keklik ile 2 av tüfeğine el konuldu.
Bahçesaral ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe yakınlarında bazı şahısların kaçak avcılık yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı takip sonucu, kaçak avcılık yapan 3 kişi suçüstü yakalanırken, öldürdükleri 9 keklik ve 2 av tüfeğine de el konuldu. Haklarında yasal işlem başlatılan kaçak avcılara, idari para cezası uygulanırken, ölü ele geçirilen keklikler ise Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
VAN
14 Ekim 2019 Pazartesi
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