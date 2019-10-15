Van’daki tüm parklar bakıma alındı

Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bulunan tüm park ve bahçelerde bakım onarım çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaz döneminin sona ermesiyle beraber halkın yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde sorumluluk alanında olan tüm park ve bahçelerde bulunan oyun grupları, kent mobilyaları, kauçuk döşemeler ve yürüyüş yollarını onarılıp yeniliyor. Bakımsız ve kurak kalan alanlar ise çimlendirilip ağaçlandırılıyor.

Mesire alanlarının vatandaşın daha iyi kullanabilmesi adına çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, kentte yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti. Kaptanoğlu, “İl genelinde park, bahçe ve dinlenme alanlarında yaptığımız bakım ve yenileme çalışmalarıyla parklarımızı 7'den 70'e her yaştan vatandaşımız için daha kullanılabilir hale getirme gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımızın aileleriyle hoş vakit geçirip dinlenecekleri, günün ve haftanın yorgunluğunu üstlerinden atacakları, çocukların gönüllerince oyun oynayabilecekleri parkların sayısını yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey daha güzel bir Van için” diye konuştu.

VAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

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