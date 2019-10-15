Jandarma personeli, 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirildi

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, jandarma personeline yönelik ’Kara avcılığı’ konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan personele; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararları, Biyokaçakçılık, 5199 Saylı Hayvanları Koruma Kanunu ve Avcılık ile ilgili diğer konularda bilgilendirme çalışması yapıldı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı’nın da hazır bulunduğu programda yetkililer, oldukça verimli geçen bilgilendirme çalışmasına katılan tüm jandarma personeline ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ettiler.

VAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

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