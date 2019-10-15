Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

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Van merkez Tuşba ilçesinde askeri personel tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinde bulanan 6. Hudut Alay Komutanlığı’nda görevli askeri personel tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez (Falco Maumanni) kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Askeri personelden teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

VAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

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