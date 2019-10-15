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Van TSO’da ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı

İHA

Van TSO’da ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve Van TSO işbirliğinde ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı.
Van TSO’da yapılan toplantıda, ihracatta sağlanan devlet destekleri konusunda katılımcıları bilgilendiren Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Geliştirme Uzmanı Deniz Koray Tuncel; uluslararası rekabetin geliştirilmesi, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması konularında sağlanan devlet desteklerini anlattı.
Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslar arası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Harun Koçak ise; dış pazarlara açılma, yapılan çalışmalar ve devlet destekleri hakkında bilgi verdi.
Türk Eximbank Müdür Yardımcısı Murat Daşkıran da, ihracat kredi sigortası ve garanti programları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Pratik ile gerçek hayat uyuşmuyor”
Toplantıda konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, pratikte çok güzel bir sunum dinlediklerini belirterek, “Ancak gerçek hayatta yaşadıklarımız maalesef bunlar değil. Van Türkiye’nin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında son sıralarında yer alan bir kent. Dezavantajlı bir kenttir. İran ile 300 kilometre sınırımız var, ancak ihracat rakamlarımız maalesef istenilen seviyede değil. Sınır kentiyiz, İranlılarla en çok muhatap olan kent Van’dır. Ancak konsolosluk Erzurum’da, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Erzurum’da. Şimdi soruyorum. Ne alaka. Türkiye’ye gelen İranlı turistlerin en önemli geçiş noktası Kapıköy Gümrük Kapısı. Ancak orada sağlanan hizmet günlük 6 saat. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen, günde ortalama 3 bin İranlı turist geçiş sağlıyor. Bizlerin talepleri, burada sınır kenti olmanın verdiği avantajları kullanmaktır. Gümrük kapımız 24 saat esaslı çalışmalıdır. Van’da İran Konsolosluğu kurulmalı ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin genel sekreterliği Van’da olmalıdır” dedi.
Takva, Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme politikasını desteklediklerini belirterek, “Ancak bunun için gerekli altyapı çalışmaları yapılmalı. Pratik ile gerçekler uyuşmalıdır. Bir örnek vermek istiyorum. Sınır ticaret ürün listesinde bulunan bir ürün, ithal edildikten bir yıl sonra üyelerimize katbekat ceza olarak geri dönüyor. İnsanlar bu şartlarda nasıl ticaret yapsın. Maaş üretenlerin sayısının maaş alanlardan çok olması gerektiğini savunan bir anlayışa sahibiz. Ancak alanda yapılan uygulamalarla maalesef ihracatçı yetiştiremiyoruz. Buraya gelen değerli konuklarımızdan sorunlarımızı ilgili makamlara doğru anlatmalarını istiyoruz” ifadesini kullandı.

VAN

15 Ekim 2019 Salı

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