Van’da terör operasyonu: 13 gözaltı

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VAN'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği terör operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, jandarma ve polis ekipleri tarafından ilçede operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri, saat 06.00 sıralarında önceden belirlenen iş yerlerine baskın yaptı. Baskınlarda, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme' suçunu işledikleri yönünde haklarında kuvvetli şüphe bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.



VAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

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