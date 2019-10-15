Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele" projesi kapsamında Van’da bazı ziyaretler yapıldı.

Proje kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut ve Başkanlık Müşaviri Selahattin Çelebi, Van'da bir dizi faaliyette bulundu. Van İl Müftülüğü ve Vali Mehmet Emin Bilmez’e yapılan ziyaretin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, Kur'an kursları, Van Organize Sanayi Bölgesi ve kadınların yoğunluklu çalıştığı tekstil fabrikası ziyaret edildi.

İl geneli koordinatörler, KYK ve hastanelerde görev yapan manevi rehberler ve Aile ve Dini Rehberlik Büro üyeleri ile Abdülhakim Arvasi Eğitim Merkezinde yapılan istişare toplantısının ardından başarılı olan koordinatörlere teşekkür belgesi takdim edildi.

VAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:47

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