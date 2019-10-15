Van TSO’dan ‘sınır ticareti’ açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van TSO’dan ‘sınır ticareti’ açıklaması

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, sınır ticareti kapsamında yapılan faaliyetlerde başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere yerel bürokrasinin tüccar ve esnaflara uyguladığı anlaşılmaz yaptırımları yakinen takip ettiklerini duyurdu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, sınır ticareti kapsamında yapılan faaliyetlerde başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere yerel bürokrasinin tüccar ve esnaflara uyguladığı anlaşılmaz yaptırımları yakinen takip ettiklerini duyurdu.
Van TSO’dan yapılan açıklamada, son olarak 20182019 yıllarında yaklaşık 125 firmanın ortalama 3 ton sarımsağı ithal ederek, günübirlik ticarete konu etmesinin bugün itibariyle firmalara ağır bir yük olarak geri döndüğü belirtildi. Açıklamada, “Tamamen yasal mevzuata uygun olarak gerçekleşen ithalat işlemi, Sınır Ticareti Komisyonunun olur ve onayı ile gerçekleşmiş, ancak başta Bakanlık olmak üzere yerel gümrük idaresinin zulmüne dönüşerek firmalarımıza ağır bir vergilendirme olarak dönmüştür. Sınır ticareti uygulaması, başladığı günden buyana hiçbir dönem sağlıklı bir şekilde gerçekleşmediği gibi her yıl artan bir takım bürokratik uygulamalarla yapılamaz hale gelmiştir. Konunun muhataplarına hatırlatmak isteriz ki; söz konusu ithalat işlemleri İthalat Uygunluk Belgesi alınarak ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerel temsilcilerinin yer aldığı komisyon tarafından onaylanmıştır. Bakanlıkların belirleyici olduğu ve sınır ticareti kapsamında yapılan ithalatta mükelleflerimize sonradan ek tahakkuk düzenlenmesi ve bu işlemin sorumluluğunun üyelerimize yüklenmesi kabul edilemez bir uygulamadır. Sorun Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında meydana gelen teknik aksaklıktan kaynaklanmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılmış, haklılığımız ilgili bakanlık tarafından kabul edilmiş ancak herhangi bir çözüm bulunamamıştır. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak komisyon tarafından onayı verilen ve ithalatı gerçekleşen ürüne ilişkin mağdur olan üyelerimizin hak ve hukukunu korumak ile mükellef olduğumuzun bilinci ile söz konusu sorunun bir an evvel çözüme kavuşmasını talep etmekteyiz. Söz konusu sorunun çözüme kavuşmaması halinde 125’e yakın firmamız haklı oldukları halde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Bununla beraber Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünün firmalarımızı süreç içerisinde yasal mevzuata uygun yönlendirmesi gerekirken, süreci sekteye uğratacak bir tavır sergilemesi sorunun çözüme kavuşmasının önündeki en büyük engeldir” denildi.

VAN

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 04:48
  • GÜNEŞ 06:09
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek
YEREL HABERLER Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek
"Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele" projesi
YEREL HABERLER "Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk ...
İYEP programıyla minik öğrencilerin yetenekleri artıyor
YEREL HABERLER İYEP programıyla minik öğrencilerin yetenekleri ...
Van’da "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" başladı
YEREL HABERLER Van’da "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme ...
Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
MHP’li Cancan: “Harekat, bölgede barışı ve huzuru sağlayacak”
YEREL HABERLER MHP’li Cancan: “Harekat, bölgede barışı ve huzuru ...
Genel Sekreter Yardımcısı Özvan, kampüs ulaşımına el attı
YEREL HABERLER Genel Sekreter Yardımcısı Özvan, kampüs ulaşımına el ...
Gürpınar Belediye Meclisinden harekata destek
YEREL HABERLER Gürpınar Belediye Meclisinden harekata destek
Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı
Kızılaydan yürüme engelli Hüma’ya tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Kızılaydan yürüme engelli Hüma’ya tekerlekli sandalye
UCİM heyetinden Cahit Eldemir’e ziyaret
YEREL HABERLER UCİM heyetinden Cahit Eldemir’e ziyaret
Tuşba Belediyesi, yeni yollar açarak halkın hizmetine sunuyor
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi, yeni yollar açarak halkın hizmetine ...
Van TSO’da ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantısı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van TSO’da ‘Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantısı’ ...
Van’da spor branşlarının tanıtımı
YEREL HABERLER Van’da spor branşlarının tanıtımı
Van’da terör operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 13 gözaltı
Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı
Jandarma personeli, 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Jandarma personeli, 'Kara avcılığı' konusunda ...
Kınalı Keklikler artık özgür
YEREL HABERLER Kınalı Keklikler artık özgür
Van’da ‘Bölgesel Kros Ligi’ yarışması
YEREL HABERLER Van’da ‘Bölgesel Kros Ligi’ yarışması
Erken teşhis ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Erken teşhis ile sağlığına kavuştu
Van’daki tüm parklar bakıma alındı
YEREL HABERLER Van’daki tüm parklar bakıma alındı
Van kedileri, uluslararası güzellik yarışmasına götürülecek
YEREL HABERLER Van kedileri, uluslararası güzellik yarışmasına ...
Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı yüzleri güldürdü 81 ilin stant açtığı fuarı 300 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı yüzleri ...
Erciş Belediye Başkanı HDP'li Çetin gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erciş Belediye Başkanı HDP'li Çetin gözaltına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X