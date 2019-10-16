Güvenlik Korucusundan Barış Pınarı Harekatına katılmak için dilekçe

Van’ın Gürpınar ilçesinde ikamet eden güvenlik korucusu Selami Tekin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı operasyona gönüllü olarak katılmak için Kaymakamlığa başvurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Suriye'de Fırat'ın doğusunda başlattığı operasyona tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’dan da destekler gelemeye devam ediyor. Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesinde ikamet eden Güvenlik Korucusu Selami Tekin, Barış Pınarı Harekâtına katılmak için Gürpınar Kaymakamlığı’na dilekçe ile başvuru yaptı. Dilekçesini Kaymakam Fatih Sayar’a teslim eden Selami Tekin, vatanın güvenliği, milletin huzur ve refahı için Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütüne karşı başlattığı operasyona kendisi gibi birçok güvenlik korucusu arkadaşının da gönüllü olarak katılmak istediğini belirtti.

Kaymakam Fatih Sayar, Tekin’e bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca milletin topyekûn olarak Barış Pınarı Harekâtına katılan askerlerin maddi ve manevi olarak yanında olduğunu belirten Kaymakam Sayar, gerektiğinde canını dahi feda edebilecek olan bu milletin önceki harekâtlarda da tek bir yürek olduğunu, sizler gibi duyarlı insanların bu tür davranışlarının harekatta bulunan askerlere moral ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Daha sonra Kaymakam Sayar, Selami Tekin ile makamında bir müddet sohbet etti.

VAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

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