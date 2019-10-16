İpekyolu Atatürk Anaokulu’nda ağız ve diş sağlığı programı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İlçe Sağlık Müdürlüğünün Atatürk Anaokulunda düzenlediği diş sağlı ile ilgili programa katıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülen “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı” çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen florürlü vernik uygulamaları ve farkındalık eğitimleri kapsamında İpekyolu Atatürk Anaokulu’nda bir program düzenlendi. Kaymakam Sinan Aslan’ın da katıldığı programda çocuklarda, diş sağlığı açısından bilgiler verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda ağız ve diş sağlığı taramaları, flüorürlü vernik uygulamaları ve farkındalık eğitimleri yapıldı.

Programa katılan Kaymakam Aslan, diş sağlığının önemli olduğunu belirterek, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülen okul sağlığı çalışmaları, çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak, olası ağız diş sağlığı hastalıkları ve buna bağlı oluşabilecek diğer hastalıklardan korumak için halk sağlığı açısından önemli bir adımdır" dedi.

Öğrencilere ağız ve diş bakım seti verilerek program sona erdi.

VAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

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