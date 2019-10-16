Vanlı miniklerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı destek

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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Vanlı minikler de destek verdi.

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizlibelen Mahallesi’ndeki Yusuf Tunç İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde dev Türk bayrağı açarak harekatı yürütün Türk Silahlı Kuvvetlerine destek verdi. ‘Barış Pınarı’ yazısı açan öğrenciler, oluşturdukları ‘TSK’ koreografisiyle büyük beğeni kazandı.

Minik öğrencilerden birinin komando kamuflajı giyerek selam durması ise görenleri duygulandırdı.

VAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:09

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:36

YATSI 18:52

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