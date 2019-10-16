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Van Büyükşehir Belediyesinin ‘’hasta nakil hizmeti’’ yüzleri güldürüyor

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil hizmeti ile bakıma muhtaç hastalara büyük kolaylık sağlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘’hasta nakil hizmeti’’ yüzleri güldürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil hizmeti ile bakıma muhtaç hastalara büyük kolaylık sağlıyor.
Hastalığından dolayı sağlık kuruluşlarından sürekli tedavi olması gereken vatandaşlar için büyük önem taşıyan ulaşım sıkıntısı, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz sağlanıyor. Hastaların talepleri doğrultusunda kayıt altına alınan hastalar tedavi günleri geldiğinde Van Büyükşehir Belediyesine ait ambulanslarla evlerinden alınarak tedavi olduğu hastaneye götürülüyor. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise tekrar evlerine bırakılıyor. Bu hizmetler 2 hemşire, 5 acil tıp teknisyeni ve 2 ambulansla her ay yaklaşık 150 hastaya veriliyor.
Ayda dört defa hastaneye gitmek zorunda olan Akköprü Mahallesi'nde ikamet eden 60 yaşındaki omurilik felci Mehmet Yıldız, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce evinden alınarak fizik tedavisi için hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından ise tekrar ekiplerce evine bırakıldı. Böyle bir hizmeti sunduğu için belediye yetkililerine teşekkür eden Yıldız ailesi, “Önceleri büyük zorluklarla hastaneye gidiyorduk. Şimdi tedavimizin günü geçmeden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri evimize gelerek hastayı ambulansa evden alıyorlar. Böylesi güzel bir hizmet için başta Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

VAN

16 Ekim 2019 Çarşamba

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