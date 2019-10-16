Bahçesaray’da patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Bahçesaray ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi kırsalında 15 Ekim 2019 tarihinde Kıran Şehit Güvenlik Korucusu Salih Eren Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 2 adet el bombası, çok sayıda fişek ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

VAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

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