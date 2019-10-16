Van'da, PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait mühimmat, patlayıcı madde ve el bombaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçesaray'a bağlı Altındere Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'KıranŞehit GK Salih Eren' adıyla düzenlenen operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyeti sonucu 2 el bombası, çok sayıda fişek ve patlayıcı madde ele geçirildi. Malzemeler, uzman ekiplerce kontrollü imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.



VAN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:09

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:36

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.