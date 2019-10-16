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Van’da “İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı

İHA

Van'da 2019 yılının dördüncü dönem 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.

Van’da “İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı

Van’da 2019 yılının dördüncü dönem ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi.
Kamu yatırımlarının paylaşıldığı ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların istişare edildiği Van İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı dördüncü dönem toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Bilmez’in yanı sıra Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, ilçe belediye yetkilileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan’ın sunumunun ardından projelerle ilgili açıklamada bulunan Vali Bilmez, katı atık bertaraf tesisinin devam ettiğini ifade ederek, “Çöpten enerji üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah kasım ayında bunu tam anlamıyla hayata geçireceğiz. İkinci bölüm ise çöplerin geri kazandırılmasıdır. Bu kısmı da önümüzdeki yılın sonunda hayata geçirilecek. Bu kentin atıklarının yüzde 75 oranı Van Gölü’ne akıyor. Öncelikle çöpün Van Gölü’ne akmasının önüne geçeceğiz. Bunun için önemli bir para miktarı kullandık. Önümüzdeki yıl içinde 100 milyonluk bir bütçeyle arıtma tesisini hayata geçireceğiz” dedi.
Konuşmalarında Kent Müzesi’nin halk kütüphanesi olacağını aktaran Bilmez, “Bizim bir Urartu Müzemiz var. Biz de Kent Müzesi’nin müze yerine halk kütüphanesine çevrilmesine yönelik bir çalışma başlattık. İnsanların sohbet ettiği, çay içtiği bir kütüphane yapmak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin 3 önemli eseri Van’da var. Bu binalardan bir tanesi de bu sanat okuludur. İnşallah biz bunu da kütüphaneye çevireceğiz. İnşaatını büyükşehir, YİKOP ve DAKA birlikte yürütecek, iç dizaynı da Kültür ve Turizm Bakanlığı yapacak. O alanı kullanmak isteyen çok kişi var, ancak biz buranın kütüphane olması için çalışacağız. Güzel bir kütüphane modelini inşallah Van’da hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ise, özellikle çevreyolu ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapımı devam eden köprülü kavşakla ilgili bilgiler verdi. Çevreyoluna 2010 yılında başlanıldığına dikkat çeken Arslan, “52 milyonluk bir bütçe hazırlanmış olup, 21 milyon şu ana kadar harcama yapılmıştır. Ancak 18. Madde ve kamulaştırmadan dolayı bu sene çok bir çalışma yapamadık. Müteahhidimiz hazır. İnşallah hızlı bir şekilde çalışmalara devam edecek ve bitireceğiz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında ise ana yol yapımını tamamladık. Bugünden itibaren trafiğe açabiliriz. Ancak elektrik ve aydınlatma sorunlarını tamamladıktan sonra inşallah 29 Ekim’de hizmete açacağız” diye konuştu.
Bölge Müdürü Arslan’ın konuşmasının ardından çevreyoluyla ilgili konuşan Vali Emin Bilmez, “Piyasada bilgi kirliliği var. Her yerde çevreyolunu anlatacağız. 2010 yılında yolun ihalesi yapılmış, ancak oradaki vatandaşın açtığı dava ve hak istekleri nedeniyle burada 8 yıllık bir gecikme oldu. Devlet 8 yıldır çevreyolu yapmak istiyor. Ancak bazı vatandaşlar, açtığı davalarla daha fazla menfaat elde etmek için girişimlerde bulundu. Bu yüzden çevreyolu bir türlü yapılmıyor. Şu anda vatandaşların büyük oranda istekleri karşılandı. Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda da çevreyoluna dikkat çektik. Orada Cumhurbaşkanımıza şunu söyledik. Gerekirse tüm projelerimizi askıya alın ama çevreyolumuzu yapın dedik. Bu konuda kendileri de çok hassas davrandı. İnşallah kısa zamanda bu projeyi bitireceğiz ve bu cenazeyi kaldıracağız. Yaklaşık 400 milyonluk bir ödenek gerektiriyor. İnşallah bu büyük proje kamuoyunun bize vereceği destekle tamamlanacaktır” dedi.
Toplantı, kurumların bilgilendirme sunumları, kurumlar arası istişare, soru cevap bölümü ve koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.

VAN

16 Ekim 2019 Çarşamba

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