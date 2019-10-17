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Öğrenciler ürün güvenliği eğitici çizgi filmlerle öğreniyor

İHA

Van Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, "Ürün güvenliği hafta" etkinlikleri kapsamında ilk, orta ve lise 9. sınıf öğrencilerine eğitici çizgi filmlerle ürün güvenliği konusunu anlattı.

Öğrenciler ürün güvenliği eğitici çizgi filmlerle öğreniyor

Van Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, “Ürün güvenliği hafta” etkinlikleri kapsamında ilk, orta ve lise 9. sınıf öğrencilerine eğitici çizgi filmlerle ürün güvenliği konusunu anlattı.
Van Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü eğitim çalışmalarına devam ediyor. Ürün güvenliği konusunu anlatmak için Uğur Okulları öğrencilerine eğitim verildi. Öğrencilere içinde çizgi filmlerin bulunduğu eğlendirerek eğitimlerin verildiği bu etkinlik, ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler tarafından çok beğenildi. Seyredilen filmlerin aynı zamanda film kritiği de yapıldı. Bu sayede çizgi film karakterleri olan Yoyo ve Dodo’nun vermek istediği eğitici mesajların yerine ulaşması ve kalıcı olması hedeflendiğini belirten Van Sanayi ve Teknoloji Müdürü Nevzat Gün, "Filmlerde müzik eşliğinde kafiyeli ve akıcı bir anlatım var. Önemli kısımlar nakarat eşliğinde tekrar edilmiş, görsel olması ve hayatın içinden uygulamalar çizgi film olarak ele alınmış. Çocukların anladığı dilden konuşmak ve eğitimi eğlenceli hale getirmek için yapılan filmler sayesinde küçük yaştaki piyasa gözeticilerimize keyifle ulaşabiliyoruz" dedi.
Ürün güvenliği konusunda denetimlerin yanısıra tacir ve sanayicilerle ikili diyaloklarla bilgilendirme, tanıtım, rehberlik ve Seminerler, düzenledikleri belirten İl Müdürü Gün, resmi ve özel okulların yanı sıra çıraklık eğitim, Bilim ve Sanat Merkezi, İŞKUR kursiyerleri, fuarlar dahil olmak üzere toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yürütmeye çalıştıklarını belirtti.
Uğur okulları Lise Müdürü Celal Lenk ise, "Van Sanayi ve Teknoloji Müdürümüz Nevzat Gün düzenli olarak okullarımızı ziyaret ediyor, eğitimler veriyorlar. Ortak projeler üretmeye çalışıyorlar. Bu ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz" dedi.

VAN

17 Ekim 2019 Perşembe

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