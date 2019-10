AK Parti heyetinden Gürpınar’a ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki heyetle Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye binasında AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör ve belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Türkmenoğlu, Gürpınar’da kısa sürede yapılan önemli çalışmalardan dolayı Başkan Tanış’ı tebrik etti. Başkan Tanış’ın geçmiş dönemde ilçe başkanlığı görevini yürüterek Gürpınar’a güzel hizmetler ürettiğini hatırlatan Türkmenoğlu, “Başkanımız bu hizmetlerinden dolayı 2019 yılında belediye başkan adayımız oldu. İnsanların gönlüne girerek ve kucaklayarak gerek meclis üyeleriyle beraber gerekse teşkilatımızla birlikte bir ahenk içerisinde uyum sağlayarak Gürpınar’ın doğusundan batısına her yerini aşındırarak AK Parti’nin Gürpınar’da zaferini inşa etti. Gürpınar’ı ak belediyecilikle buluşturdu. Bu başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum. Belediye başkanının başarısı yapmış olduğu hizmet, kazanmış olduğu gönüllerle ilgilidir. Bizde 7 belediyemizle beraber mevcut olan çıtamızı daha yükseklere çıkaracağız. Çünkü biz Hayrullah Başkanımıza güveniyoruz. Şimdi bizler her alanda Hayrullah Başkanımıza destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan Tanış ise, “31 Mart seçimlerinden önce yoğun bir çalışma yürüttük. Vekillerimizin, esnafımızın ve halkımızın desteği, ekibimizin ciddi çalışması ile Allah bize bu işi nasip etti. Gürpınar’ımız nüfus olarak küçük ama 4 bin kilometrekare alanla yerleşim ve coğrafya olarak ülkemizin en büyük ilçesidir. Tabi böyle bir yerde hizmet etmek çok zor bir süreçtir. Bizler bunu bilerek bu hizmete talip olduk. Biz seçim meydanlarında elbirliğiyle dedik ki ‘Bu zamana kadar biz AK Parti’yi ilçemizde kazandıramadık. Eğer bugünden itibaren bizlere bu görevi verirseniz biz iki iktidarı birleştirerek iktidarımızın da gücüyle sizlere hizmet edeceğiz.’ Hakikaten Gürpınar zafer kazandı. 3 bin 600 oy geriden gelerek 2 bin 284 oy farkla almak büyük bir başarıdır. Sadece insanlarımızın gönüllerini hitap ettik. Onlarda bize inandılar ve güvendiler. Bu noktada gece gündüz demeden çalışan bir önceki teşkilatımız başarı göstermiştir. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni göreve atanan İlçe Başkanımız Taha Güngör’ü de tebrik ediyor, her zaman desteklerimizi kendilerine göstereceğiz” diye konuştu.

