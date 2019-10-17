Başkan Türkmenoğlu’ndan Muradiye ilçesine ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Muradiye İlçe Başkanı M. Nesim Yavrutürk’ü ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı M. Nesim Yavrutürk tarafından karşılanan Türkmenoğlu ve beraberindeki heyet, Başkan Yavrutürk’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra İlçe Kaymakamı Erkan Savar’ı makamında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekiler, esnafı da ziyaret etti. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Türkmenoğlu, “Biz Muradiye’yi seviyoruz, Muradiye’ye sevdamız var. Şirin bir ilçemiz olan Muradiye en güzel hizmeti hak ediyor. Muradiye halkı için elimizden gelenin en güzelini yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız müsterih olsun, sabırlı olsun. Bizler AK Parti camiası olarak her zaman ve her konuda Muradiye halkımızın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

VAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:34

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.