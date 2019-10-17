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Türkiye Rafting Şampiyonası 2'nci ayak yarışları Bahçesaray'da başladı

DHA

TÜRKİYE Rafting Şampiyonası 2'nci ayak yarışları Van'ın Bahçesaray ilçesinde başladı. İlk kez Van´da yapılan şampiyonaya katılan 370 sporcu, ilçe merkezinden geçen Müküs Çayı'ndaki 5,5 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için ter döktü.

TÜRKİYE Rafting Şampiyonası 2'nci ayak yarışları Van'ın Bahçesaray ilçesinde başladı. İlk kez Van´da yapılan şampiyonaya katılan 370 sporcu, ilçe merkezinden geçen Müküs Çayı'ndaki 5,5 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için ter döktü.
Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçeleri, ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Türkiye Rafting Federasyonu, Belediye ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla, 20 Ekim'de sona erecek şampiyonanın ilk stardı, Bahçesaray ilçesinde verildi. 40 ilden 60 takım ve 370 sporcunun katıldığı yarışlar, ilçenin içinden geçen 5,5 kilometrelik Müküs Çayı parkurunda gerçekleştirildi.
Şampiyonaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2'inci Başkanı Fikret Yardımcı, Bahçesaray Kaymakamı Onur Muhammet Öztabak, Milli Takımlar Baş Antrerörü ve Müsabaka Direktörü Savaş İzmirli, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen sporcular ve vatandaşlar katıldı.
SPORLA, TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Bahçesaray ve Çatak'ın Türkiye'nin en iyi rafting parkuruna sahip olduğunu belirterek, "Gençlik Spor Bakanlığı olarak bir hedef koyduk kendimize. Dedik ki; sporla terörü yenme kapsamı adı altında Doğu ve Güneydoğu illerimizde sıralı Türkiye Şampiyonası yapalım. Hem oradaki gençleri spora kazandırmak, hem de bu muhteşem doğayı da turizme açılsın diye bu bölgede böyle bir şampiyona düzenledik. Bugün Bahçesaray'dayız. Çok enteresan, Beytüşşebap'tan bile buraya sporcu gelmiş. Şu anda Türkiye'nin 40 kentinden 30 kulüp ve 400'e yakın sporcu ve saha ekimizle 500 kişiyle buradayız. Bu çok önemli bizim için. Tabi ki 40 il demek, burada sosyal medyada, basında buranın tanıtılması demek, Mükus çayının tanıtılması demek. Onun için biz federasyon olarak sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile bu işi yapmaktayız. Gençlik Spor Bakanlığımız bu konuda çok destekliyor" dedi.
'ÜLKEMİZDE KÜRT SORUNU DEĞİL, TERÖR SORUNU VAR'
220'deki şampiyonayı Hakkari'de yapacaklarını belirten Yardımcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biliyorsunuz, ülkemizde 'Barış Pınarı Harekatı' var. Oradaki Mehmetçiklerimize buradan selam vereceğiz. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarla tertemiz olan sahayı, biz sporcularla hemen dolduruyoruz ve spor aktiviteleriyle kardeşlik, dostluğu yeniden pekiştirmek adına, yeniden hep beraber olma adına çalışmalarımızı bakanlığımızca devam edeceğiz. Önümüzdeki sene bu şampiyonayı Hakkari'de yapacağız. Bu çok önemli bizim için. O bölgede olacağız bütün kuvvetlerimizle. İnşallah biz bu çalışmalarımızla hani Avrupa'dan bize gelen sürekli oynanan bu Kürt kartı meselesini biz buradan bütün dünyaya Kürtlerle bir soru olmadığını duyuracağız. Ülkemizde Kürt sorunu değil, terör sorunu vardır ve o da bitmiştir. Çünkü bitmeseydi bugün Bahçesaray'da olmazdık."
Otel olmadığı için sporcuların evlerde misafir edildiğini belirten Yardımcı, "Bakın ne kadar güzel bir kaynaşmayı beraber sağlıyoruz. Bunun için gerçekten çok mutluyuz" diye konuştu.
20 YIL ÖNCE KAPALI BİR HAVZA OLAN BAHÇESARAY DÜNYAYA AÇILIYOR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, Türkiye Rafting Şampiyonası'nın Bahçesaray'da yapılmasının umut verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Biliyorsunuz yıllar önce Bahçesaray kapalı havzaydı aslında. Yolu olmayan, okulu olmayan, hastanesi olmayan, ille bağlantısı olmayan, dünya ile bağlantısı olmayan küçük bir ilçeydi Bahçesaray. Ama bugün dünyaya açıldı. Bahçesaray artık kendini aşan bir ilçe konumuna geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birebir özel ilgisinden dolayı Bahçesaray bugün dünyaya açıldı. Okuyan gençler oldu, Türkiye'ye açıldı. 20 yıl öncesinde Türkiye'de belki bir elin parmakları kadar okuyan, üniversiteye giden gençlerimiz vardı. Bugün 600'ü aşan gencimiz üniversiteye gidiyor. Bunun 190'ı kız öğrencimiz. 7 lisesi var, her köyümüzde okul var. Van ile bağlantısı olan kesintisiz hizmet veren yolumuz var. Türkiye Şampiyonasının yapıldığı bir Bahçesaray'dan bahsediyoruz. Bunlar bizim için hayal olan şeylerdi. Ama bugün gerçekleştiriyoruz."
STRAFORDAN BOT YAPIP RAFTİNG YAPTILAR
Bu arada ilçede yaşayan 3 çocuk, kendi imkanlarıyla tahta, strafor ve pet şişelerden bot yapıp, Müküs çayında rafting gösterisi yaptı. Çocukların Türk bayrakları ile süsledikleri botla yaptığı gösteri ilgiyle izlendi. Zaman zaman zor anlar geçiren çocuklar, suya düşme tehlikesi geçirdi.
Çocuklardan Şahin Sabırlı, yarışmacılara özendiklerini belirterek, "Çok heyecanlıydık. Startın verildiği yerde bize izin verilmedi. Biz de hemen aşağıda yarışmacılardan sonra hayallerimizi suya bırakarak yaptığımız botla yerine getirdik. Heyecanlı anlar da yaşadık. Bundan sonra inşallah gerçek botlarla kendi çayımızda gösteri yapmak istiyoruz" dedi.
Yarışların yarın Çatak ilçesinde devam edeceği belirtildi.

VAN

17 Ekim 2019 Perşembe

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