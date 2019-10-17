Gazetecilere ‘internet haberciliği’ eğitimi

– Van’da Basın İlan Kurumu (BİK) ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle ‘İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi’ eğitimi verildi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen eğitim seminerine BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Özkır ile kentteki yerel gazete temsilcileri katıldı. İnternet gazeteciliğin birçok yönden ele alındığı seminerde, yerel basın mensuplarına önemli bilgiler aktarıldı. Van ilinde yayınlanan gazetelerdeki çalışanların internet haberciliği konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılarak gazetelerin internet haber sitelerinin istenen kalite ve niteliğe kavuşmasının hedeflendiği seminerde, ayrıca gazetelerin dijital ortama uyum sağlaması ve okur sayısının artırılması için internet haber sitelerinin içeriğini oluşturan personelin haber içeriği oluşturma ve dijital ortama aktarımı konularında verilecek eğitimlerle yerel gazetelerin internet habercilik konusunda geliştirilmesi amaçlanıyor.

İki gün sürecek olan seminerle ilgili açıklamada bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır, eğitimde yerel basın mensuplarına internet gazeteciliği, internet gazeteciliğinde yeni olanaklar, internet gazeteciliğinde haber toplama ve yazma farklılığı, internet gazeteciliğinde hedef kitle, araştırmacı gazetecilik, internet gazeteciliğinde röportaj, dijital basın fotoğrafçılığı, internet gazeteciliğinde sayfa tasarımı, internet gazeteciliğinde etik sorunlar, internet gazeteciliği ve hukuki sorunlar ve internet gazeteciliğinin geleceği gibi konuların aktarıldığını ifade ederek, “İnternet gazeteciliğini hem mesleki, hem hukuki hem etik açıdan ele alan ve katılımcılara internet gazeteciliği hakkında önemli kazanımlar sağlayan sunumlara yer verdik. Burada hem geleneksel gazete ile internet gazetesi arasındaki ortak noktaları, hem etik hem de anlayış anlamında gazeteciliği etkileyen faktörleri işleyeceğiz. Aynı zamanda yerel medyanın bundan sonraki süreçte internet gazeteciliğine daha iyi nasıl uyum sağlayabileceğini, mobil gazeteciliği nasıl daha iyi yapabilir ve nasıl daha iyi personel yetiştirebilir, insan istihdamı yapabilir mi konularına bakacağız” dedi.

Toplam 16 saat olan seminerin iki gün süreceğini dile getiren Özkır, “Bu gün Van’daki yerel gazete temsilcileriyle bir araya geldik. Yarın da Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tüm yerel gazete temsilcilerine bir eğitimimiz olacak ve seminerimiz sonunda katılımcılara BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran tarafından ‘İnternet Haberciliği Eğitim Sertifikası’ verilecek. Ben bu anlamda seminerimize katılan herkese teşekkür ediyor, eğitimlerimizin tüm yerel gazetelerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Seminere katılan yerel gazete temsilcileri ise, eğitimlerin her açıdan olumlu olduğunu ve bu tür eğitimlerin sürekli düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

VAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:34

YATSI 18:50

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