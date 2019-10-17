Van’da korkutan yangın

Van’ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

İstasyon Mahallesi’nde Kemal Karataş adlı vatandaşa ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini fark eden ev sahibi, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu. Dumandan etkilenen ev sahibi ve bir vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.

VAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:49

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:34

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.